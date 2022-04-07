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Зеленський анонсує посилення заходів безпеки і навчання населення: У нас такі сусіди

Катерина ТищенкоЧетвер, 7 квітня 2022, 22:42
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський анонсує, що після закінчення війни в Україні посилять заходи безпеки і навчатимуть населення себе захищати.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю індійському ЗМІ Republic Media Network

Пряма мова: "З точки зору безпеки у нас буде великий перегляд. Безпеки у всьому. Починаючи з дітей, сімей, вулиць, домівок, безпеки всередині культурних місць, безпеки на стадіонах і інших майданчиках, де є масові заходи.

І навчання населення. Так вийшло, у нас такі сусіди. Тому наше населення буде розуміти, як воювати, у всіх будуть спеціальні знання".

Деталі: За словами президента, Україна буде робити все, щоб люди "не боялись тієї чи іншої ситуації".

"Якщо ворог увійшов в Україну, значить він зайде в твою квартиру. Тому ти не повинен бігти, ти повинен зробити певні кроки, щоб захистити себе. Як показує наш досвід, якщо ти захистиш свою домівку, ти захистиш свій район, а значить своє місто, а значить свою єдину країну", - сказав Зеленський.

Теми: Зеленськийвійна
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