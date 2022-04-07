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Російські військові використовують тіла убитих як декорації - Зеленський

Четвер, 7 квітня 2022, 23:30

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові збирають тіла убитих, аби використати їх для пропагандистських сюжетів.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "Надходить дедалі більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, "дзеркальну відповідь" на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх убили, а нібито українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх. І можуть використати десь в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв.

Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилося нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит. І це – окремий воєнний злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність".

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Теми: РосіяпропагандаЗеленський
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