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"Антиросійськими написами" розписано меморіал радянській армії у Берліні

П'ятниця, 8 квітня 2022, 00:00

Невідомі розписали закликами проти дій РФ меморіал у берлінському Трептов-парку.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на t-online.

Як зазначає видання, причиною цих дій є військові злочини з боку РФ.

Зокрема, радянський меморіал замазали червоною фарбою, а також зробили  декілька написів. На світлині, що публікує видання, видні написи англійською мовою "Навіщо?", "Українська кров на російських руках", а також "Путін = Сталін".

 

Видання додає, що на меморіалі також є напис  "Смерть усім росіянам", а також зображення  символу російської агресії "Z" та свастики.

Графіті виявили співробітники центральної охорони берлінської поліції. За словами речника поліції, наразі  меморіал перебуває під охороною поліції. 

Нагадаємо, у низці німецьких земель: Баварії та Нижньої Саксонії, Північному Рейні-Вестфалії, а також у Берліні, було введено заборону на публічне використання символу "Z. Тепер його використання у громадських місцях карається штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років.

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Також нагадаємо, що на тижні у Берліні перед будівлею Бундестагу  сотні людей провели акцію, щоб нагадати, що російські військові катують і вбивають українців.

Теми: РосіяНімеччина
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