Зведення Генштабу: В Білорусі шукають "добровольців" для нових підрозділів ПВК

В Білорусі відбирають так званих "добровольців" для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Як зазначається, ця інформація уточнюється.

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Війська Білорусі готуються на полігонах по всій території країни. До чотирьох БТГ залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону. Досі є імовірність ракетних і авіаційних ударів з Білорусі по об’єктах в Україні.

Продовжується російський штурм на більшості напрямків.

Основні зусилля росіян - на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі Ізюма, прориві на Донецькому напрямку. Росіяни зосереджують зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне. Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури, зокрема з реактивних систем залпового вогню. Це зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке.

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В районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися штурмувати, успіху не мали.

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та одинадцять - автомобільної техніки противника.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

В тимчасово зайнятому Ізюмі представники так званої "ДНР" виконують функції місцевої "поліції" – незаконно перевіряють документи, обшукують людей та оселі.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування українських військ.

Окремі підрозділи зі складу 6-ї, 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів обладнують територію. Основна увага приділяється відновленню ділянок залізниці з Куп’янська до Харкова, Ізюма та Сватового. Для цього залучено підрозділи залізничних військ 38-ї окремої залізничної бригади Західного військового округу з Ярославля.

Росія завершує відновлювати боєздатність підрозділів Центрального військового округу у районах Брянської та Курської областей.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ударів по місцях скупчення військ противника.