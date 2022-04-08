США і союзники вже передали Україні 60 тисяч протитанкових систем і 25 тисяч ПЗРК

Генерал армії США Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив, що Сполучені Штати та їх союзники поставили Україні 60 000 протитанкових систем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Україна також отримала близько 25 000 систем зенітної зброї від Сполучених Штатів та їхніх союзників, що допомогло Києву не допустити встановлення переваги Росії в повітрі, яка б сприяла наземному вторгненню.

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"Українці... надзвичайно вдячні за це", – сказав Міллі комітету Сенату з питань збройних сил.

За словами Міллі, Україна потребує бронетехніки та артилерії для наступного етапу бойових дій. Оскільки американські системи вимагають місяців навчання, зусилля зосереджені на пошуку систем від союзників і партнерів, які українці зможуть використовувати з мінімальною підготовкою.

"Ми розглядаємо разом з іншими країнами НАТО, як допомогти їм у нарощуванні броні та артилерії. Бій на південному сході відрізняється від півночі, він набагато більш відкритий і підходить для бронетанкових, механізованих операцій, наступальних дій з обох сторін" - цитує Міллі видання Defence News.

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Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц незважаючи на тиск з боку кількох інших високопосадовців відкладає остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні високоякісні танки для війни проти Росії.