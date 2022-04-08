Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція затримала мера за стрілянину з автомата на Вінниччині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 11:55
Поліція затримала мера за стрілянину з автомата на Вінниччині

На Вінниччині поліція затримала мера Немирова за стрілянину з автомата.

Джерело: поліція Вінницької області

Деталі: 7 квітня до поліції надійшло повідомлення від місцевого волонтера про те, що очільник міста Немирів на території міської ради стріляє з автоматичної зброї.

Реклама:
 

Зі слів потерпілого, він, як представник волонтерської організації, приніс до мерії гуманітарну допомогу для ЗСУ: каремати та інші речі. Й між ним та головою міста виник конфлікт.

Під час суперечки мер погрожував волонтеру фізичною розправою, завдав кілька ударів та вистрелив у повітря з автомата, зазначають у поліції.

Вказано, що потерпілий встиг покинути територію державної установи і викликав поліцію. Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: Вінницька областьполіціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Вінницька область
Масштабна ДТП на Вінничині: у легковику загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
Силовики ліквідували масштабну схему друку липових паспортів і прав водія
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: