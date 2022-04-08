Поліція затримала мера за стрілянину з автомата на Вінниччині
П'ятниця, 8 квітня 2022, 11:55
На Вінниччині поліція затримала мера Немирова за стрілянину з автомата.
Джерело: поліція Вінницької області
Деталі: 7 квітня до поліції надійшло повідомлення від місцевого волонтера про те, що очільник міста Немирів на території міської ради стріляє з автоматичної зброї.
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Зі слів потерпілого, він, як представник волонтерської організації, приніс до мерії гуманітарну допомогу для ЗСУ: каремати та інші речі. Й між ним та головою міста виник конфлікт.
Під час суперечки мер погрожував волонтеру фізичною розправою, завдав кілька ударів та вистрелив у повітря з автомата, зазначають у поліції.
Вказано, що потерпілий встиг покинути територію державної установи і викликав поліцію. Постраждалих немає.
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