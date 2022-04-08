Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція затримала мера за стрілянину з автомата на Вінниччині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 11:55

На Вінниччині поліція затримала мера Немирова за стрілянину з автомата.

Джерело: поліція Вінницької області

Деталі: 7 квітня до поліції надійшло повідомлення від місцевого волонтера про те, що очільник міста Немирів на території міської ради стріляє з автоматичної зброї.

 

Зі слів потерпілого, він, як представник волонтерської організації, приніс до мерії гуманітарну допомогу для ЗСУ: каремати та інші речі. Й між ним та головою міста виник конфлікт.

Під час суперечки мер погрожував волонтеру фізичною розправою, завдав кілька ударів та вистрелив у повітря з автомата, зазначають у поліції.

Вказано, що потерпілий встиг покинути територію державної установи і викликав поліцію. Постраждалих немає.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Вінницька областьполіціявійна
Головне сьогодні

відеоДжонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок

ЗСУ захопили вже більше тисячі одиниць техніки РФ – дослідники

Губернатор Курської області заявив про обстріл прикордонного посту РФ

На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали більше 200 машин: передадуть ЗСУ

120 бронемашин та протикорабельні ракети: нова допомога Британії

Джонсон привіз до Києва новий пакет військової та фінансової допомоги

Усі новини...
Вінницька область
На Вінниччині на площі виставили 165 книг в пам'ять про загиблих дітей
Регіони: удари по Козятину й Радехову, два "прильоти" на Дніпропетровщині, обстріли сходу
Вінниччина: в полі знайшли уламки збитої російської ракети "Калібр" 
Останні новини
23:17
Через війну в Україні продукти здорожчають майже в усьому світі – ООН
23:15
В НБУ розповіли, куди спрямують кошти зі спеціального рахунку МВФ
22:41
відео"Азов" завдав удару по позиціях, звідки РФ вела мінометний обстріл
22:34
Зеленський про Джонсона: "Він уже вписав себе в історію"
22:33
Зеленський анонсував повернення в Україну однієї з головних святинь
22:22
В Україні створять Фонд відновлення за п’ятьма напрямками
22:22
Великобританія візьме шефство над Києвом і областю після війни - Зеленський
22:19
відеоІзраїль: зловмисники розстріляли людей у кафе, є постраждалі
22:05
На Харків скидають бомби на парашутах
21:59
відеоДжонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок
Усі новини...