Зеленський у парламенті Фінляндії озвучив спосіб, як зупинити платежі за російську нафту

Президент Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Фінляндії в п’ятницю закликав Європу зупинити платежі за нафту з Росії, накопичуючи гроші на спеціальних рахунках, до яких РФ не матиме доступу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Скільки ще часу Європа може ігнорувати потребу ввести ембарго на постачання нафти з Росії?... Я прошу вас: ставте це питання голосно перед усіма в Європейському Союзі, щоб необхідне рішення нарешті з’явилося. Світ знає формати, як це зробити", - сказав Зеленський.

"Якщо Європа не хоче фізично припинити постачання вже зараз, не готова вона, хоча це все одно неминуче, потрібно як перший крок застосувати схему з обмеженням потоку грошей за нафту в Росію. Хай ці гроші накопичуються на спеціальних рахунках без доступу РФ до них. Хай спочатку Росія повертає мир і відповідає за воєнні злочини, а вже потім забирає свої нафтодолари і нафтоєвро", - додав президент.

Він подякував Фінляндії за те, що вона не стала зволікали і ухвалила історичне рішення про надання Україні оборонної підтримки, та закликав проявити лідерство для подальшого надання Україні зброї та введення додаткових санкцій.

"Нам потрібна зброя, яка є у ваших партнерів по ЄС. Нам потрібні дієві, потужні санкції проти Росії і такий санкційний коктейль, який запам’ятається як коктейлі Молотова. Наполягайте на цьому… Потрібно повністю розірвати економічні зв’язки з цією державою2, - звернувся Зеленський.

"Я закликаю вас тиснути на ваші компанії, які продовжують підтримувати російську військову машину через своїй податки і акцизи в Росії. Потрібно негайно ізолювати всі російські банки від світової фінансової системи", - заявив президент.

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Європейський Союз у п’ятницю затвердив п’ятий пакет санкцій проти РФ, згідно з яким ембарго на вугілля почне діяти з серпня.

Нові санкції також передбачають заборону надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії з винятками для сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетики.