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Київ: в’їзд до Пущі Водиці обмежили на невизначений час

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 19:19
Київ: в’їзд до Пущі Водиці обмежили на невизначений час
ілюстративне фото: парк у Пущі Водиці, сайт КМДА

В’їзд на територію Пущі Водиці, що входить до Оболонського району Києва, обмежено на невизначений час.

Джерело: голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик у Facebook

Дослівно: "Військове керівництво прийняло рішення про обмежений в’їзд на територію Пущі, і пов'язане воно з величезною кількістю об’єктивних факторів, ряд з яких я, на жаль, не маю право озвучувати".

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Деталі: За словами голови РДА, в першу чергу в’їзд заборонено, щоб дати час саперам розмінувати території, оскільки саме Оболонський район взяв на себе значну частину удару, який отримав Київ.

"Точного строку заборони поки немає, адже об’єм роботи просто колосальний: перевірити будинки, вулиці, згарища, лісополоси і очистити їх від снарядів, гранат, мін та розтяжок і навіть тіл", - додав Фесик.

Він додав, що правоохоронці також фіксують і документують численні пошкодження, щоб потім  використати ці докази в міжнародних та національних судах.

ВІДЕО ДНЯ

Національна поліція, ТРО та ДФТГ Оболонського району організували охорону території від мародерства.

"Так, на жаль, мародерство є. В основному це місцеві "елементи", які обов’язково будуть покарані", - запевнив голова РДА.

Теми: Київвійна
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