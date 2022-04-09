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На Сумщині ремонтна бригада підірвалася на міні – голова ОВА

Ольга Глущенко Субота, 9 квітня 2022, 05:12
Живицький, скриншот

У Сумській області бригада "Сумиобленерго" підірвалася на міні, у результаті чого загинула людина.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький

Пряма мова: "7 квітня на міні підірвалась ремонтна бригада "Сумиобленерго".

Вони поїхали по дорозі, яка ще не була обстежена…

Автомобіль підірвався на міні. На жаль, один співробітник цієї ремонтної бригади загинув.

Двоє отримали важкі поранення. І двоє – контузію.

Автомобіль заднім колесом наїхав на протитанкову міну".

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Теми: Сумська областьвійнавибух
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