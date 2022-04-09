Боррель пояснив, як і чому ЄС повертає своє представництво у Київ
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель оголосив, що робота представництва ЄС в Україн, яке після початку війни переїхало до Жешува, тепер знову здійснюватиметься з Києва.
Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичної служби ЄС, пише "Європейська правда".
Боррель зробив своє оголошення під час візиту до Києва в п’ятницю.
Голова представництва ЄС Матті Маасікас супроводжував верховного представника Борреля та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн під час їхнього спільного візиту до Києва у п'ятницю.
Він залишиться у столиці, щоб знову відкрити приміщення представництва та оцінити умови для поступового повернення всіх співробітників представництва до Києва.
Повернення нашої делегації до Києва забезпечить ще кращу взаємодію з урядом та більшу підтримку українського народу", - додав глава дипломатії ЄС.
Делегація ЄС була евакуйована з Києва невдовзі після російського вторгнення, коли атаки на Київ та його передмістя посилилися.
Після евакуації представництво ЄС працювало у Жешуві, звідки координувало європейську та міжнародну допомогу Україні. Деякі співробітники делегації, як і раніше, працюватимуть звідти і продовжуватимуть ці зусилля щодо співпраці.