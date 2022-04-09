Євросоюз: Вокзал у Краматорську атакувала Росія
Європейський Союз впевнений, що ракетного удару по Краматорську завдала Росія.
Про це йдеться у заяві речник пресслужби зовнішньополітичної служба ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Європейський Союз глибоко шокований атакою Росії, яка вдарила в п’ятницю по залізничному вокзалу Краматорська", - йдеться у заяві.
"Не повинно бути безкарності за воєнні злочини. ЄС підтримує заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права", - сказано у заяві.
Пентагон також підтвердив, що ракетний удар з "Точки У" по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині був здійснений російськими військами.
Кількість загиблих внаслідок удару Росії по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 52, 109 людей поранено.