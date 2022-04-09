Євросоюз: Вокзал у Краматорську атакувала Росія

Європейський Союз впевнений, що ракетного удару по Краматорську завдала Росія.

Про це йдеться у заяві речник пресслужби зовнішньополітичної служба ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський Союз глибоко шокований атакою Росії, яка вдарила в п’ятницю по залізничному вокзалу Краматорська", - йдеться у заяві.

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ЄС наполягає, що винні за цей воєнний злочин мають бути притягнуті до відповідальності.

"Не повинно бути безкарності за воєнні злочини. ЄС підтримує заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права", - сказано у заяві.

Пентагон також підтвердив, що ракетний удар з "Точки У" по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині був здійснений російськими військами.

Кількість загиблих внаслідок удару Росії по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 52, 109 людей поранено.