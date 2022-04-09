Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Євросоюз: Вокзал у Краматорську атакувала Росія

"Європейська правда"Субота, 9 квітня 2022, 11:28

Європейський Союз впевнений, що ракетного удару по Краматорську завдала Росія.

Про це йдеться у заяві речник пресслужби зовнішньополітичної служба ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський Союз глибоко шокований атакою Росії, яка вдарила в п’ятницю по залізничному вокзалу Краматорська", - йдеться у заяві.

Реклама:
ЄС наполягає, що винні за цей воєнний злочин мають бути притягнуті до відповідальності. 

"Не повинно бути безкарності за воєнні злочини. ЄС підтримує заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права", -  сказано у заяві.

Пентагон також підтвердив, що ракетний удар з "Точки У" по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині був здійснений російськими військами.

Кількість загиблих внаслідок удару Росії по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 52, 109 людей поранено.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЄСКраматорськ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
ЄС
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
Профільний єврокомісар – за продовження заборони агроекспорту з України 
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: