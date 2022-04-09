Київ: силовики зловили диверсантку з Росії

У Києві триває робота з виявлення диверсантів та зрадників українського народу, серед останніх затримань – росіянка, що передавала ворогу дані про переміщення військової техніки ЗСУ.

Джерело: патрульна поліція Києва у Telegram

Деталі: Правоохоронці розповіли, що на блок-посту у Дніпровському районі Києва їх увагу привернула пасажирка ВАЗ, що поводилася дуже нервово. Жінка виявилась громадянкою Росії. В її телефоні інспектори побачили відео переміщення військової техніки ЗСУ, яке вона надсилала громадянам у Московію.

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У Києві силовики зловили диверсантку з Росії Фото поліції

Крім того, у Солом'янському районі інспектори затримали чоловіка, який порушував комендантську годину, оскільки при огляді виявилося, що в його телефоні є фото блок-постів та обстріляних ракетами об'єктів.

Ще одного зловмисника інспектори затримали у Подільському районі столиці, неподалік позицій ЗСУ. Затриманий виявися "любителем російської пропаганди" про що засвідчила величезна кількість груп у його телефоні.

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Дослівно: "Затриманих патрульні передали працівникам СБУ для подальшого розбору. Якщо ви виявили підозрілих осіб – негайно повідомляйте про це до поліції".