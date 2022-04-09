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Словаччина буде тиснути на інші країни, щоб пришвидшити вступ України до ЄС – прем’єр

"Європейська правда"Субота, 9 квітня 2022, 18:33

Голова словацького уряду обіцяє максимальну підтримку на шляху України до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на actuality, про це Едуард Гегер заявив, коментуючи свій візит до Києва.   

"Україна потребує кожного союзника та допомоги з боку демократичного світу. У Києві я також висловив нашу підтримку, тому що ми розуміємо, що вони також борються за нас і наші цінності, демократію та свободу", - заявив прем’єр.

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За його словами, країна готова тиснути на інших членів ЄС, щоб прискорити набуття Україною статусу кандидату, а згодом – і повноцінного членства у ЄС.

Також, за словам Гегера, Словаччина запропонувала Україні допомогу з ремонтом військової техніки та експортом пшениці.

Нагадаємо, словацький прем'єр відвідав Київ у п'ятницю, 8 квітня, разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

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А у Києві Гегер повідомив про надання Україні системи ППО С-300, які були на озброєнні його країни.

Про передачу Києву цієї системи -  можна подивитися у відео на ЄвроПравді.

Теми: СловаччинаНАТОУкраїнаЄС
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