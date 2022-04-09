Росіяни продовжують штурмові дії на Донецькому напрямку – зведення Генштабу

Російські війська продовжують штурмові дії на Донецькому напрямку та підсилюють свої угруповання на Харківщині.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка.

Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки".

Деталі: Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.

На Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування Харкова. З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку.

Повідомляється також, що з метою нарощування угруповання військ, з Бєлгородської області РФ у район Шевченкового Харківської області переміщено до двох батальйонних тактичних груп противника.

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"Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України", - зазначили також у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у складі та положенні військ противника не зафіксовано.

"Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках", - йдеться у зведенні Генштабу.