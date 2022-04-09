Запорізька область: ЗСУ і тероборона знищили ворожий танк

Підрозділи ЗСУ та тероборони знищили ворожий танк і автомобіль ремонту бронетехніки у Запорізькій області.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "Підрозділ Запорізької окремої бригади територіальної оборони у взаємодії з іншим підрозділом ЗСУ знищили танк Т-72 та автомобіль ремонту бронетехніки МТО-80 окупаційних військ південніше села Малинівка".

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Деталі: В ОВА розповіли подробиці події.

Розвідники вночі помітили шум недалеко від лінії фронту, перевірили обстановку та з'ясували, що танк Т-72 застряг або вийшов з ладу. Поруч із ним, ймовірно для ремонту, була майстерня МТО-80 на базі ЗіЛ-131.

За допомогою трьох "мух" українці знешкодили танк. А за допомогою РПГ була знищена майстерня.