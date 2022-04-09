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Італія домовилася з Алжиром про заміну російському газу – джерела

"Європейська правда"Субота, 9 квітня 2022, 23:42

У понеділок 11 квітня прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідає Алжир, щоб підписати угоду про збільшення імпорту газу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізналася агенція Reuters.

Два джерела агенції в уряді підтвердили що Драгі поїде у не анонсований наразі візит з делегацією, до якої увійдуть глава італійської енергетичної групи Eni, міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо та міністр з питань енергетики Роберто Чінголані.

Цей візит запланований для підписання угоди, домовленість про яку вже досягнута.

Раніше цього тижня Чінголані заявляв, що Італія веде переговори з сімома країнами, і деякі переговори "на дуже просунутій стадії". Крім того, Ді Майо та генеральний директор Eni відвідували Алжир протягом останніх тижнів.

Алжир вже зараз є другим за величиною постачальником газу в Італії. Трубопровід, прокладений по дну Середиземного моря, здатний перекачувати понад 110 мільйонів кубометрів газу за добу, але наразі транспортується менше 60 млн кубометрів.

Раніше Рим заявляв, що хоче збільшити прокачку приблизно на 40% від поточних обсягів.

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"Драгі підпише інституційну угоду між країнами, а потім Eni і державна алжирська нафтогазова компанія Sonatrach узгодять технічні аспекти", – повідомило джерело Reuters, додавши, що угода також включатиме спільні інвестиції в проекти з відновлюваної енергетики.

Днями Європарламент схвалив рекомендацію про енергетичне ембарго для Росії через війну РФ в Україні.

Раніше у квітні прем’єр Італії підтримав енергетичні санкції.

Натомість угорський прем’єр Орбан готовий платити за російський газ у рублях, якщо про це попросять у Росії.

Теми: ІталіягазРосія
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