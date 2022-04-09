Італія домовилася з Алжиром про заміну російському газу – джерела

У понеділок 11 квітня прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідає Алжир, щоб підписати угоду про збільшення імпорту газу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізналася агенція Reuters.

Два джерела агенції в уряді підтвердили що Драгі поїде у не анонсований наразі візит з делегацією, до якої увійдуть глава італійської енергетичної групи Eni, міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо та міністр з питань енергетики Роберто Чінголані.

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Цей візит запланований для підписання угоди, домовленість про яку вже досягнута.

Раніше цього тижня Чінголані заявляв, що Італія веде переговори з сімома країнами, і деякі переговори "на дуже просунутій стадії". Крім того, Ді Майо та генеральний директор Eni відвідували Алжир протягом останніх тижнів.

Алжир вже зараз є другим за величиною постачальником газу в Італії. Трубопровід, прокладений по дну Середиземного моря, здатний перекачувати понад 110 мільйонів кубометрів газу за добу, але наразі транспортується менше 60 млн кубометрів.

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Раніше Рим заявляв, що хоче збільшити прокачку приблизно на 40% від поточних обсягів.

"Драгі підпише інституційну угоду між країнами, а потім Eni і державна алжирська нафтогазова компанія Sonatrach узгодять технічні аспекти", – повідомило джерело Reuters, додавши, що угода також включатиме спільні інвестиції в проекти з відновлюваної енергетики.

Днями Європарламент схвалив рекомендацію про енергетичне ембарго для Росії через війну РФ в Україні.

Раніше у квітні прем’єр Італії підтримав енергетичні санкції.

Натомість угорський прем’єр Орбан готовий платити за російський газ у рублях, якщо про це попросять у Росії.