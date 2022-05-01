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Хочемо зробити Сумщину центром розвитку військових технологій – голова ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 1 травня 2022, 01:28
Хочемо зробити Сумщину центром розвитку військових технологій – голова ОВА
Живицький, скриншот

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що є ідея зробити Сумську область центром розвитку військових і оборонних технологій.

Джерело: відеозвернення Живицького

Пряма мова: "Ще є одна унікальна ідея, яку ми будемо реалізовувати спільно з нашими науковцями і підприємцями.

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Ми хочемо зробити так, щоб Сумщина стала таким певним центром розвитку військових технологій. Центром розвитку оборонних технологій, починаючи від виготовлення безпосередньо зброї до нових наукових розробок, до розробок у галузі ІТ.

Технології, які розробляються у Сумах, на Сумщині нашими університетами, користуються попитом в усьому світі, і сьогодні, на жаль війна, але, на щастя, це можливості нового розвитку і розвитку абсолютно нових бізнесів, які до цього часу, можливо, не були настільки актуальними, але вони набувають цієї актуальності".

Теми: Сумська область
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