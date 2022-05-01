У Відні порівняли європейські міста і зруйновані українські та закликали зупинити Росію

У центрі Відня відбулася українсько-польська акція в межах кампанії Stop Russia now! ("Зупиніть Росію зараз!").

Джерело: Укрінформ

Деталі: Акція має на меті привернути увагу європейців до розв’язаної РФ війни проти України та російських воєнних злочинів.

Під час заходу на площі Героїв було встановлено автомобілі з величезними білбордами про війну, з проведенням паралелей між воєнними буднями в Україні та мирним життям у інших країнах Європи.

Зокрема, на одному з білбордів було зображено велосипедиста, який прогулюється з собакою в Амстердамі, та фото з української Бучі, на якому зображено розстріляного росіянами велосипедиста і пса поряд. Напис на білборді: "Катаєтесь на велосипеді зі своїм собакою?" – "Зупиніть Росію зараз!"

На іншому білборді контраст створювали зображення Мілана і Бородянки: на першій частині плакату зображено сім’ю на кухні в італійському місті, на іншій – зруйновану кухню у багатоквартирному будинку у передмісті української столиці. Напис: "Ви залюбки готуєте вдома?" – "Зупиніть Росію зараз!".

Ще один білборд присвячено фактично знищеному російськими військами Маріуполю. На одній частині зображено зруйновану багатоповерхівку в українському портовому місті, на іншій – Колізей у Римі. Напис: "Впізнаєте це місто?" – "Зупиніть Росію зараз!".

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"Ця спільна акція України та Польщі спрямована на те, щоб пробудити совість у багатьох громадян Західної Європи. Ці символічні зображення, які демонструють контраст між буднями в Україні та буднями у Західній Європі, мають нам показати, в який час ми живемо. Ми не повинні дозволити, щоб ця війна тривала. Так, на ці зображення важко дивитися, але ... це – реальність. Ми не повинні закривати очі на реальність", - заявила під час акції посол Польщі в Австрії Іоланта-Роза Козловська.

Вона наголосила, що Росія зараз вчиняє геноцид в Україні, а воєнні злочини російських військ є не випадковими актами, а добре спланованими. "Вбивства, тортури, зґвалтування та страти цивільних зі зв’язаними руками за спиною, цілеспрямовані удари по житлових будинках, лікарнях та дитсадках – саме так Росія планувала цю війну. І наша політична та моральна відповідальність – зупинити ці жахливі акти воєнних злочинів з боку російської армії в Україні", - заявила польський посол.

Дипломат додала, що російська війна проти України – це "точка неповернення, яка має повністю змінити відносини між рф та Європою". У цьому зв'язку Козловська підкреслила, що Євросоюз має прийняти новий пакет санкцій проти Росії, який міститиме ембарго на російські нафту і нафтопродукти та природний газ з тим, щоб позбавити кремль прибутків і можливостей фінансувати далі війну. За її словами, польський уряд "робитиме все можливе, щоб запровадити на європейському рівні ембарго на російські нафту та газ", і закликає всі європейські уряди це підтримати.

"Україна захищає не лише свою незалежність і свободу. Вона бореться також за нашу свободу, за свободу Західної та Центральної Європи. На кону – європейські цінності. І Україна захищає ці цінності. Наш моральний обов’язок – допомогти українцям... Ми маємо зупинити росію та путіна. Ми маємо зупинити цю божевільну війну!" - заявила польський посол.

Зі свого боку посол України в Австрії Василь Химинець розповів про останній розвиток подій навколо російського вторгнення та нові жертви й руйнування з української сторони. За його словами, українці живуть з надією на те, що війна якомога швидше закінчиться, однак у цій надії вони не стають слабшими та продовжують активну боротьбу. Натомість путін, зрозумівши, що йому не вдасться завоювати Україну, намагається залякати й зламати психологічно мирне населення, бомбардуючи українські міста.

"Вся українська нація зараз єдина. Бо усі розуміють, що ми маємо виграти цю війну. І ми її виграємо, оскільки мова про нашу майбутнє та свободу... Але, що також важливо, і це мета нашої спільної з польською стороною акції, – щоб тут, у Європі, чітко розуміли, що йде варварська війна путіна проти вільної Європи, проти усіх країн у Європі! Важливо, щоб європейці відчували, що йдеться про наше спільне майбутнє і наші спільні інтереси та цінності", - заявив Химинець.

Він закликав уряди європейських країн посилити тиск на Росію шляхом санкцій, а також працювати спільно над притягнення винних до відповідальності.