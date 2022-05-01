Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба обговорив з Блінкеном допомогу США у $33 млрд

Ольга Глущенко Неділя, 1 травня 2022, 06:08
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої обговорили допомогу Україні допомоги в розмірі 33 мільярдів доларів.

Джерело: Держдеп

Дослівно: "Секретар наголосив на твердій підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям жорстокої агресії Росії".

Деталі: Блінкен повідомив про повернення американських дипломатів в Україну, включаючи перші візити до Львова цього тижня та плани повернутися до Києва якомога швидше.

Держсекретар і міністр закордонних справ обговорили звернення Байдена до Конгресу США про надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги в розмірі 33 мільярдів доларів, щоб дати Україні можливість перемогти у війні з Росією.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кулеба ДмитроСШАвійна
Головне сьогодні

Лавров визнав, що "переможних" успіхів армії РФ до 9 травня не очікується

відеоЯк евакуювали цивільних із оточеної "Азовсталі". Захисники показали відео

Шольц запросить Індію на саміт G7, щоб змінити ставлення до Путіна

Зеленський: Зруйновані життя людей в Україні і вкрадене майно нічого не дадуть РФ

оновлено, фотоОбвал мосту в Курській області РФ: влада заявила про диверсію

Росіяни намагаються наступати, але зазнають втрат – зведення Генштабу

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Україна просить держави світу визначитись із гарантіями безпеки для неї
Кулеба: Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО
Кулеба про погрози Лаврова: Москва відчуває поразку в Україні
Останні новини
00:22
Українські захисники збили 10 російських безпілотників "Орлан" за добу
23:31
Лавров поскаржився, що Україна хоче гарантій спочатку від Заходу, а не від РФ
23:21
Екс-командувач НАТО закликав позбавити Росію прав у Радбезі ООН
23:20
Лавров визнав, що "переможних" успіхів армії РФ до 9 травня не очікується
22:26
На Донеччині від обстрілів загинули 4, поранено 11 мешканців
22:24
США планують фінансувати зброю для України коштом російських олігархів
22:21
Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову – The Times
22:17
На сході за день відбили 10 атак, за тиждень – більше 60
22:00
Німеччина постачатиме танки до України тільки разом з іншими державами
21:50
Харківщина: через російські обстріли 3 загиблих, 8 поранених
Усі новини...