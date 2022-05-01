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Глава МЗС Німеччини озвучила умову зняття санкцій з Росії

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 13:10

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розглядає виведення всіх російських солдатів з України як передумову для зняття санкцій проти РФ. 

Про це вона розповіла в інтерв’ю Bild am Sonntag, пише "Європейська правда".

"Припинення вогню може бути лише першим кроком. Нам зрозуміло, що санкції можуть бути зняті лише в тому випадку, якщо Росія виведе свої війська. Мир на умовах, продиктованих Росією, не принесе безпеки ні Україні, ні нам у Європі. У найгіршому разі це буде запрошення до наступної війни – ще ближче до наших кордонів", - сказала вона.

Бербок заявляє, що не довіряє жодним обіцянкам президента РФ Владіміра Путіна.

"Мирний порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним. Як би нам не хотілося, немає шляху назад до періоду до 24 лютого. Ми більше ніколи не можемо покладатися лише на обіцянки Путіна", - заявила міністр.

За її словами, потрібно сприяти тому, щоб Україна була достатньо сильною, щоб сама ухвалювала рішення.

"Бо саме українці гинуть у цій війні і їм загрожують пригнічення та тиранія під російською окупацією. Ніхто немає права їм диктувати", - зазначила Бербок.

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Як відомо, ЄС розробляє шостий пакет антиросійських санкцій від початку війни і Німеччина вже готова підтримати нафтове ембарго.

Теми: НімеччинаРосіясанкції
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