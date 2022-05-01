Путін скасував візові преференції для громадян країн Європи

Президент РФ Владімір Путін підписав закон про призупинення низки візових преференцій для громадян більшості країн Європи.

Відповідну інформацію розміщено на офіційному порталі правової інформації, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Закон запроваджує візовий режим для власників дипломатичних паспортів – громадян країн ЄС, Швейцарії, Норвегії, Данії, Ісландії, Ліхтенштейну, а також скасовує візові преференції для членів офіційних делегацій, національних та регіональних урядів та парламентів, конституційних та верховних судів, а також для журналістів із перелічених країн.

Закон призупиняє окремі положення міжнародних договорів із переліченими країнами, що стосуються дипломатичних паспортів та віз.

У законі пояснюється цей крок "у зв'язку з необхідністю вживання невідкладних заходів у відповідь на недружні дії".

Нагадаємо, раніше в неділю спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував конфісковувати активи представників бізнесу з "недружніх країн" в Росії і спрямовувати отримані кошти "на розвиток" РФ.