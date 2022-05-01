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Путін скасував візові преференції для громадян країн Європи

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 15:26

Президент РФ Владімір Путін підписав закон про призупинення низки візових преференцій для громадян більшості країн Європи. 

Відповідну інформацію розміщено на офіційному порталі правової інформації, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Закон запроваджує візовий режим для власників дипломатичних паспортів – громадян країн ЄС, Швейцарії, Норвегії, Данії, Ісландії, Ліхтенштейну, а також скасовує візові преференції для членів офіційних делегацій, національних та регіональних урядів та парламентів, конституційних та верховних судів, а також для журналістів із перелічених країн.

Закон призупиняє окремі положення міжнародних договорів із переліченими країнами, що стосуються дипломатичних паспортів та віз. 

У законі пояснюється цей крок "у зв'язку з необхідністю вживання невідкладних заходів у відповідь на недружні дії". 

Нагадаємо, раніше в неділю спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував конфісковувати активи представників бізнесу з "недружніх країн" в Росії і спрямовувати отримані кошти "на розвиток" РФ.

Теми: ПутінЄвропавізи
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