Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін скасував візові преференції для громадян країн Європи

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 15:26

Президент РФ Владімір Путін підписав закон про призупинення низки візових преференцій для громадян більшості країн Європи. 

Відповідну інформацію розміщено на офіційному порталі правової інформації, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Закон запроваджує візовий режим для власників дипломатичних паспортів – громадян країн ЄС, Швейцарії, Норвегії, Данії, Ісландії, Ліхтенштейну, а також скасовує візові преференції для членів офіційних делегацій, національних та регіональних урядів та парламентів, конституційних та верховних судів, а також для журналістів із перелічених країн.

Реклама:
Закон призупиняє окремі положення міжнародних договорів із переліченими країнами, що стосуються дипломатичних паспортів та віз. 

У законі пояснюється цей крок "у зв'язку з необхідністю вживання невідкладних заходів у відповідь на недружні дії". 

Нагадаємо, раніше в неділю спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував конфісковувати активи представників бізнесу з "недружніх країн" в Росії і спрямовувати отримані кошти "на розвиток" РФ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінЄвропавізи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: