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В МЗС відповіли на маячню Захарової про Анджеліну Джолі та Азовсталь

Неділя, 1 травня 2022, 19:40

У відомстві Дмитра Кулеби потролили колег з МЗС РФ після недолугого коментаря речниці російського міністра Марії Захарової про візит Анджеліни Джолі до України.

Коментар на заяву Захарової поширив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Як повідомляла "Українська правда", у неділю Захарова обурилася через приїзд Джолі до України, висловивши впевненість, що ту покликали, щоб "перебити порядок денний".

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В українському МЗС констатували, що Захарову "схвилював приїзд до України посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі" і порадили російським колегам звикати до того, що події у світі розвиваються не на їхню користь.

"Подобається, не подобається — а Москві доведеться змиритися з новою реальністю: Україна може зателефонувати "найрозкрученішому представнику всього світу" (так Захарова назвала Джолі – ЄП), а Росія - ні. Від російського режиму зараз відхрещуються навіть маргинальні зірки іноземного шоу-бізнесу", - нагадав Олег Ніколенко.

Речник МЗС також зазначив, що світ вже побачив достатньо доказів варварства путінської Росії під час її війни проти України.

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"Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії.  Ось і залишається лише працювати над імпортозаміщенням. Дістали з того світу навіть Йосипа Кобзона", - пожартував Ніколенко.

У неділю, як відомо, за посередництва ООН почалася евакуація людей з "Азовсталі" у Запоріжжя.

Нагадаємо, 30 квітня очевидці у Львові дізналися, що посол доброї волі ООН Джолі приїхала до України. Вона зайшла в кав’ярню в житловому масиві Сихів.

Теми: МЗСРосіяЛьвів
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