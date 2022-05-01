Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В МЗС відповіли на маячню Захарової про Анджеліну Джолі та Азовсталь

Неділя, 1 травня 2022, 19:40

У відомстві Дмитра Кулеби потролили колег з МЗС РФ після недолугого коментаря речниці російського міністра Марії Захарової про візит Анджеліни Джолі до України.

Коментар на заяву Захарової поширив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Як повідомляла "Українська правда", у неділю Захарова обурилася через приїзд Джолі до України, висловивши впевненість, що ту покликали, щоб "перебити порядок денний".

В українському МЗС констатували, що Захарову "схвилював приїзд до України посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі" і порадили російським колегам звикати до того, що події у світі розвиваються не на їхню користь.

"Подобається, не подобається — а Москві доведеться змиритися з новою реальністю: Україна може зателефонувати "найрозкрученішому представнику всього світу" (так Захарова назвала Джолі – ЄП), а Росія - ні. Від російського режиму зараз відхрещуються навіть маргинальні зірки іноземного шоу-бізнесу", - нагадав Олег Ніколенко.

Речник МЗС також зазначив, що світ вже побачив достатньо доказів варварства путінської Росії під час її війни проти України.

"Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії.  Ось і залишається лише працювати над імпортозаміщенням. Дістали з того світу навіть Йосипа Кобзона", - пожартував Ніколенко.

ВІДЕО ДНЯ

У неділю, як відомо, за посередництва ООН почалася евакуація людей з "Азовсталі" у Запоріжжя.

Нагадаємо, 30 квітня очевидці у Львові дізналися, що посол доброї волі ООН Джолі приїхала до України. Вона зайшла в кав’ярню в житловому масиві Сихів.

Теми: МЗСРосіяЛьвів
Головне сьогодні

Росіяни втретє вдарили ракетами по мосту в Затоці

"Борщ", "Реактивні гуси", "Імені Магістра Йоди": як кияни пропонували перейменувати станції метро

Лавров порівняв Зеленського з Гітлером, бо той "теж мав єврейську кров"

відеоДобрий ранок: ЗСУ знищили два російські катери біля Зміїного

Угорщина пригрозила заблокувати нафтове ембарго проти РФ

Росіяни перекинули сили з Маріупольського напрямку під Попасну – зведення Генштабу

Усі новини...
МЗС
В МЗС закликали Будапешт не вплутувати питання війни в Україні в дискусію з ЄС
Україна засуджує спроби РФ втягнути Придністров'я у війну
В МЗС РФ заявили, що не бачать ризиків ескалації конфлікту у Придністров’ї
Останні новини
13:30
Приват24 інтегрується з Payoneer
13:24
аудіоСБУ: росіяни вивозять трупи своїх солдатів уночі невеликими партіями, щоб маскувати втрати
13:11
Хроніка війни в Україні. 68-й день ОНЛАЙН
13:10
У 16 регіонах України дитячі садочки частково відновили роботу
13:08
ЄС може звільнити Угорщину і Словаччину від російського нафтового ембарго – ЗМІ
13:00
Літак МАУ "підпрацьовуватиме" у Латвії
12:51
Росіяни втретє вдарили ракетами по мосту в Затоці
12:43
Понад 5,5 мільйона біженців втекли з України від війни - ООН
12:27
Білорусам вимикають інтернет, щоб приховати пересування російської техніки в РБ – розвідка
12:23
ДБР затримало посіпак Киви: готували провокації до 2 травня
Усі новини...