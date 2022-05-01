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Після перемоги над РФ свято 9 травня втратить важливість – голова УІНП

Світлана КізіловаНеділя, 1 травня 2022, 20:13
Антон Дробович , фото Укрінформу

Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що після завершення війни 9 травня як День перемоги перестане настільки ж важливим у суспільстві, оскільки з'явиться нова перемога.

Джерело: Дробович, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Очевидно, що після війни 9 травня перестане мати таке значення, яке має зараз. Не тому, що хтось це заборонятиме, а тому, що ми матимемо свою перемогу, яка для нашої ідентичності, для розуміння свого місця матиме більш важливе значення".

Деталі: Водночас глава УІНП наголосив, що в Україні завжди пам'ятатимуть перемогу над нацизмом.

"Але поступово це втратить свій пафос і ту ідеологізацію, яку будував Радянський Союз. Цю еволюцію необхідно супроводжувати розумно і без будь-якого перекручування, тоді народ не буде сваритися", - додав Дробович.

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Теми: 9 травнявійнасвяткування
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