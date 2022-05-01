Зеленський: Зруйновані життя людей в Україні і вкрадене майно нічого не дадуть РФ

Президент Володимир Зеленський переконаний, що війна в Україні нічого не дасть Росії, а тільки збільшуватиме кількість держав, які працюватимуть на ізоляцію РФ.

Джерело: звернення президента

Реклама:

Пряма мова: "Що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні? Чесно, не знаю.

Зруйновані життя людей, спалене або вкрадене майно Росії нічого не дасть, тільки буде збільшувати токсичність російської держави і кількість тих у світі, хто працюватиме на ізоляцію Росії".

Деталі: Президент додав, що Збройні сили України відповідають загарбникам на всі їхні удари і "будуть відповідати далі, поки окупанти не залишать нашу землю".