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Зеленський: Зруйновані життя людей в Україні і вкрадене майно нічого не дадуть РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 1 травня 2022, 20:44
Зеленський: Зруйновані життя людей в Україні і вкрадене майно нічого не дадуть РФ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що війна в Україні нічого не дасть Росії, а тільки збільшуватиме кількість держав, які працюватимуть на ізоляцію РФ.

Джерело: звернення президента

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Пряма мова: "Що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні? Чесно, не знаю.

Зруйновані життя людей, спалене або вкрадене майно Росії нічого не дасть, тільки буде збільшувати токсичність російської держави і кількість тих у світі, хто працюватиме на ізоляцію Росії".

Деталі: Президент додав, що Збройні сили України відповідають загарбникам на всі їхні удари і "будуть відповідати далі, поки окупанти не залишать нашу землю".

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Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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