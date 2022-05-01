Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Зруйновані життя людей в Україні і вкрадене майно нічого не дадуть РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 1 травня 2022, 20:44
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що війна в Україні нічого не дасть Росії, а тільки збільшуватиме кількість держав, які працюватимуть на ізоляцію РФ.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні? Чесно, не знаю.

Зруйновані життя людей, спалене або вкрадене майно Росії нічого не дасть, тільки буде збільшувати токсичність російської держави і кількість тих у світі, хто працюватиме на ізоляцію Росії".

Деталі: Президент додав, що Збройні сили України відповідають загарбникам на всі їхні удари і "будуть відповідати далі, поки окупанти не залишать нашу землю".

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
Головне сьогодні

WP: Західна зброя, що надійшла в Україну, змінить хід війни

відеоРФ: У Бєлгородській області чули "розриви"

Лавров визнав, що "переможних" успіхів армії РФ до 9 травня не очікується

Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову – The Times

відеоЯк евакуювали цивільних із оточеної "Азовсталі". Захисники показали відео

Шольц запросить Індію на саміт G7, щоб змінити ставлення до Путіна

Усі новини...
Зеленський
Евакуація з Маріуполя має продовжитися о 8 ранку понеділка – президент
Я розумів свій обов'язок як громадянина: говоримо з Андрієм Андрушківим, який долучився до ЗСУ після вторгнення Росії
Зеленський підтвердив початок евакуації людей з "Азовсталі": перші сто людей їдуть в Запоріжжя
Останні новини
07:48
Угорщина пригрозила заблокувати нафтове ембарго проти РФ
07:47
Глава МЗС Німеччини виступила за нафтові санкції проти РФ
07:33
Росіяни перекинули сили з Маріупольського напрямку під Попасну – зведення Генштабу
07:18
Фінляндія хоче відгородитися від Росії парканом
06:20
оновленоЕвакуацію з Маріуполя продовжено і розширено
04:55
Над Сумщиною помітили ворожий безпілотник
04:00
WP: Західна зброя, що надійшла в Україну, змінить хід війни
03:05
відеоРФ: У Бєлгородській області чули "розриви"
02:18
Російський літак порушив повітряний простір Данії та Швеції, вони викликають послів РФ
01:15
ООН: У портах України заблоковані 4,5 млн тонн зерна
Усі новини...