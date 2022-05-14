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Полтавщина: Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ

Анастасія КалатурСубота, 14 травня 2022, 05:00

Росіяни завдали удару високоточними ракетами по Кременчуцькій ТЕЦ.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін на брифінгу,  якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Постраждалих немає, але шкоди завдано суттєвої. ТЕЦ тільки почала відновлювальні роботи, але на сьогодні - ще один удар. Російські окупанти, напевне, хочуть, щоб 180 тисяч кременчужан, які підключені до цієї ТЕЦ, були без тепла взимку".

Деталі: Зазначається, що загалом по Кременчуку було завдано 12 ракетних ударів, більшість ракет влучили у нафтопереробний завод, одна - в ТЕЦ.

Нагадаємо:

  • Інфраструктура Кременчуцького НПЗ знищена.  Він не зможе запрацювати до кінця року
  • Кременчуцький НПЗ був основним виробником пального в Україні.
  •  Знищення Кременчуцького НПЗ  призвели до нестачі пального на АЗС.

Теми: Полтавська областьКременчуквійна
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