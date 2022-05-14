Полтавщина: Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ

Росіяни завдали удару високоточними ракетами по Кременчуцькій ТЕЦ.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін на брифінгу, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Постраждалих немає, але шкоди завдано суттєвої. ТЕЦ тільки почала відновлювальні роботи, але на сьогодні - ще один удар. Російські окупанти, напевне, хочуть, щоб 180 тисяч кременчужан, які підключені до цієї ТЕЦ, були без тепла взимку".

Деталі: Зазначається, що загалом по Кременчуку було завдано 12 ракетних ударів, більшість ракет влучили у нафтопереробний завод, одна - в ТЕЦ.

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