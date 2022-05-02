Десантники знищили групу російських спецпризначенців із Сибіру на Донеччині
Понеділок, 2 травня 2022, 10:44
На Донеччині воїни-десантники знищили групу спеціального призначення Головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації з Сибіру.
Джерело: пресцентр командування Десантно-штурмових військ
Деталі: В районі селища Ямпіль Донецької області підрозділ ДШВ ЗСУ успішно знищив групу російських спецпризначенців із Сибіру.
На відео, оприлюдненому десантниками, зафіксовані залишки бронетехніки та особового складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління (раніше відоме як гру) генерального штабу РФ.
Обережно, відео чутливого змісту 18+
ВІДЕО ДНЯ