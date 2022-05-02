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Десантники знищили групу російських спецпризначенців із Сибіру на Донеччині

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 10:44
скриншот

На Донеччині воїни-десантники знищили групу спеціального призначення Головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації з Сибіру.

Джерело: пресцентр командування Десантно-штурмових військ

Деталі: В районі селища Ямпіль Донецької області підрозділ ДШВ ЗСУ успішно знищив групу російських спецпризначенців із Сибіру.

На відео, оприлюдненому десантниками, зафіксовані залишки бронетехніки та особового складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління (раніше відоме як гру) генерального штабу РФ.

Обережно, відео чутливого змісту 18+

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Теми: Донецька областьвійна
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