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Земан: Путін піддався ілюзії, що Росія всемогутня, це смішно

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 10:51

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що путінські ілюзії про могутність російської армії і самої Росії нині виглядають смішними.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN Prima News.

"Президент Росії Владімір Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу. Сьогодні це виглядає смішно. Виявилося, що російська армія набагато слабша, ніж думали всі експерти", – сказав Земан.

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Гостра критика Росії надійшла від Земана невдовзі після початку вторгнення в Україну. До того часу він називав Путіна своїм другом.

"Мені байдуже, вірить хто мені чи ні. Але важливо, щоб людина вірила в себе, і лише ідіот не змінював свої погляди", – згадав він свою улюблену цитату Вінстона Черчілля.

Земан також вказав на ірраціональність російської політики, що може вплинути на поставки газу.

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"Я не думаю, що Росія припинить поставки, але, будь ласка, сприймайте цю заяву з несподіваною покірністю від мене. Тому що я колись публічно сказав, що росіяни не божевільні, щоб нападати на Україну, і вони виявилися божевільними", - сказав Земан.

Оскільки постачання газу є однією з найважливіших частин російського експорту, він не очікує, що Москва їх зупинить. "Проте, можливо, вони це зроблять – політика часом дуже ірраціональна", – сказав президент Чехії. Тому Земан виступає за повільну  відмову від вугілля.

Теми: ПутінЧехіяРосія
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