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Земан: Путін піддався ілюзії, що Росія всемогутня, це смішно

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 10:51

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що путінські ілюзії про могутність російської армії і самої Росії нині виглядають смішними.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN Prima News.

"Президент Росії Владімір Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу. Сьогодні це виглядає смішно. Виявилося, що російська армія набагато слабша, ніж думали всі експерти", – сказав Земан.

Гостра критика Росії надійшла від Земана невдовзі після початку вторгнення в Україну. До того часу він називав Путіна своїм другом.

"Мені байдуже, вірить хто мені чи ні. Але важливо, щоб людина вірила в себе, і лише ідіот не змінював свої погляди", – згадав він свою улюблену цитату Вінстона Черчілля.

Земан також вказав на ірраціональність російської політики, що може вплинути на поставки газу.

"Я не думаю, що Росія припинить поставки, але, будь ласка, сприймайте цю заяву з несподіваною покірністю від мене. Тому що я колись публічно сказав, що росіяни не божевільні, щоб нападати на Україну, і вони виявилися божевільними", - сказав Земан.

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Оскільки постачання газу є однією з найважливіших частин російського експорту, він не очікує, що Москва їх зупинить. "Проте, можливо, вони це зроблять – політика часом дуже ірраціональна", – сказав президент Чехії. Тому Земан виступає за повільну  відмову від вугілля.

Теми: ПутінЧехіяРосія
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