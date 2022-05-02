Сенатор США: Путін може застосувати ядерну зброю, щоб "зберегти обличчя"

Продовження військових успіхів України може збільшити шанси на те, що президент РФ Владімір Путін може вдатися до застосування ядерної зброї.

Про це заявив в інтерв'ю Fox News голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що боїться, що російський лідер може вдатися до ядерної зброї, щоб "зберегти обличчя".

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"Одне з моїх занепокоєнь полягає в тому, що, за іронією долі, чим більше успіху в українців, тим більший ризик того, що Путін щось зробить, тому що він програє і повинен зберегти обличчя вдома.

І тому потенціал хімічної, біологічної чи тактичної ядерної зброї може зрости внаслідок цього", - сказав Менендес.

За його словами, є значні ризики застосування хімічної зброї, оскільки Путін вже робив це в Сирії і не отримав на це належної реакції світу.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія вдається до погроз ядерною зброєю через невдачі у війні проти України.

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