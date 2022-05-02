Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенатор США: Путін може застосувати ядерну зброю, щоб "зберегти обличчя"

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 10:53

Продовження військових успіхів України може збільшити шанси на те, що президент РФ Владімір Путін може вдатися до застосування ядерної зброї.

Про це заявив в інтерв'ю Fox News голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що боїться, що російський лідер може вдатися до ядерної зброї, щоб "зберегти обличчя".

"Одне з моїх занепокоєнь полягає в тому, що, за іронією долі, чим більше успіху в українців, тим більший ризик того, що Путін щось зробить, тому що він програє і повинен зберегти обличчя вдома.

І тому потенціал хімічної, біологічної чи тактичної ядерної зброї може зрости внаслідок цього", - сказав Менендес.

За його словами, є значні ризики застосування хімічної зброї, оскільки Путін вже робив це в Сирії і не отримав на це належної реакції світу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія вдається до погроз ядерною зброєю через невдачі у війні проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Про ядерні погрози РФ читайте розмову редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся - "Для РФ тактична ядерна зброя – просто інструмент, зі сценарієм нападу на НАТО"

Теми: Путінядерна зброяСША
Головне сьогодні

9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні – ЗМІ

Південь: ЗСУ знищили 122 російських загарбники

Санкції не будуть скасовані, поки Росія не підпише мирну угоду з Україною - Шольц

Путін попереджав Угорщину про напад на Україну, і та захотіла частину територій собі – Данілов

Зеленський про слова Лаврова щодо євреїв: Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві?

РФ спробує "приєднати" до своєї території Донбас у середині травня – CNN

Усі новини...
Путін
Земан: Путін піддався ілюзії, що Росія всемогутня, це смішно
Зеленський не думає, що Путін збожеволів: Росіяни розуміють, що роблять
Зеленський про 10 замахів на нього: У Путіна набагато більше проблем
Останні новини
06:52
Росія перекинула з Воронезької області в Україну 17 танків і 60 БМП – зведення
06:24
Естонія може відкликати підписи під прикордонними договорами з Росією
05:56
Укрзалізниця призначила один евакуаційний потяг на 3 травня
05:34
Запоріжжя: у Бердянську ворог уточнює особисті дані місцевих жителів – ОВА
04:52
Польща пропонує ввести спеціальний податок на російські енергоносії
04:15
Росія спрямувала інтернет-трафік на окупованій Херсонщині через свої сервери
03:40
9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні – ЗМІ
02:51
Південь: ЗСУ знищили 122 російських загарбники
02:23
Росія заявила, що окупанти вивезли з України майже 200 тисяч дітей
01:58
Британія надасть Україні військову допомогу ще на £300 мільйонів
Усі новини...