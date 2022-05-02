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Сенатор США: Путін може застосувати ядерну зброю, щоб "зберегти обличчя"

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 10:53

Продовження військових успіхів України може збільшити шанси на те, що президент РФ Владімір Путін може вдатися до застосування ядерної зброї.

Про це заявив в інтерв'ю Fox News голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що боїться, що російський лідер може вдатися до ядерної зброї, щоб "зберегти обличчя".

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"Одне з моїх занепокоєнь полягає в тому, що, за іронією долі, чим більше успіху в українців, тим більший ризик того, що Путін щось зробить, тому що він програє і повинен зберегти обличчя вдома.

І тому потенціал хімічної, біологічної чи тактичної ядерної зброї може зрости внаслідок цього", - сказав Менендес.

За його словами, є значні ризики застосування хімічної зброї, оскільки Путін вже робив це в Сирії і не отримав на це належної реакції світу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія вдається до погроз ядерною зброєю через невдачі у війні проти України.

Про ядерні погрози РФ читайте розмову редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся - "Для РФ тактична ядерна зброя – просто інструмент, зі сценарієм нападу на НАТО"

Теми: Путінядерна зброяСША
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