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Київ забезпечений усім необхідним: запаси у різних місцях – КМВА

Ірина БалачукПонеділок, 2 травня 2022, 11:50
Київ забезпечений усім необхідним: запаси у різних місцях – КМВА
Фото з Facebook Київради

Столиця України забезпечена продовольчими товарами, товарами першої необхідності та ліками – запаси зберігаються у різних місцях, щоб окупанти не знищили їх одним чи кількома ударами.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно КМВА: "Гуманітарний штаб за березень та квітень закупив та отримав від благодійних організацій більше 6 тисяч тонн продовольчих товарів.

Місто заготувало у достатній кількості також товари першої необхідності та ліки. На сьогодні оточення столиці не загрожує, але міська влада готова до будь-якого сценарію".

Деталі: У КМВА додали, що Гуманітарний штаб 2 місяці працював над забезпеченням необхідним категорій осіб, які залишились у столиці і не мали змоги самі подбати про себе.

Повідомляється, що кожного дня тисячі продуктових наборів видавали у районних гуманітарних штабах. Соціальна служба за підтримки волонтерів розвозила необхідне по домівках. А батальйони тероборони та чергові на блокпостах були забезпечені гарячим харчуванням.

Загалом, за даними КМВА, допомогу в столиці отримали понад 200 тисяч киян.

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Теми: Київвійнаїжамедицина
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