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Білорусам вимикають інтернет, щоб приховати пересування російської техніки в РБ – розвідка

Ірина БалачукПонеділок, 2 травня 2022, 12:27
Білорусам вимикають інтернет, щоб приховати пересування російської техніки в РБ – розвідка
Російська техніка в Білорусі. Фото з Twitter MotolkoHelp

Воєнна розвідка України зафіксувала, що білорусам вимикають інтернет, щоб приховати пересування російської військової техніки територією Білорусі.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

Дослівно ГУР: "Для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією РБ, білорусам вимикають інтернет".

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Деталі: Повідомляється, що вперше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв’язку Білорусі до мережі інтернет зафіксували 1 квітня.

Надалі упродовж цілого місяця у доступі до мережі інтернет були обмежені цілі регіони Білорусі ­на півдні та південному сході від Мінська, де найчастіше фіксували пересування військової техніки російських окупантів.

 ГУР зазначає, що відключення користувачів від інтернету координують спецслужби.  

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"Таким чином КГБ Білорусі та ФСБ Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки", – підсумували у ГУР. 

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Передісторія: 

  • Журналісти і волонтери регулярно фіксують переміщення російської техніки територією Білорусі. 
  • Багато разів у Білорусі помічали колони російської військової техніки з позначками "V", у яких рухались "Точки-У", БТРи, "Тигри", "КамАЗи", "Іскандери" бензовози тощо.
  • Також з території Білорусі злітали російські військові літаки і запускали ракети на територію України.

Теми: БілорусьінтернетРосіявійна
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