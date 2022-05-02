Білорусам вимикають інтернет, щоб приховати пересування російської техніки в РБ – розвідка

Російська техніка в Білорусі. Фото з Twitter MotolkoHelp

Воєнна розвідка України зафіксувала, що білорусам вимикають інтернет, щоб приховати пересування російської військової техніки територією Білорусі.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

Дослівно ГУР: "Для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією РБ, білорусам вимикають інтернет".

Деталі: Повідомляється, що вперше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв’язку Білорусі до мережі інтернет зафіксували 1 квітня.

Надалі упродовж цілого місяця у доступі до мережі інтернет були обмежені цілі регіони Білорусі ­на півдні та південному сході від Мінська, де найчастіше фіксували пересування військової техніки російських окупантів.

ГУР зазначає, що відключення користувачів від інтернету координують спецслужби.

"Таким чином КГБ Білорусі та ФСБ Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки", – підсумували у ГУР.

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