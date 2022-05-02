Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Білорусам вимикають інтернет, щоб приховати пересування російської техніки в РБ – розвідка

Ірина БалачукПонеділок, 2 травня 2022, 12:27
Російська техніка в Білорусі. Фото з Twitter MotolkoHelp

Воєнна розвідка України зафіксувала, що білорусам вимикають інтернет, щоб приховати пересування російської військової техніки територією Білорусі.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

Дослівно ГУР: "Для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією РБ, білорусам вимикають інтернет".

Деталі: Повідомляється, що вперше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв’язку Білорусі до мережі інтернет зафіксували 1 квітня.

Надалі упродовж цілого місяця у доступі до мережі інтернет були обмежені цілі регіони Білорусі ­на півдні та південному сході від Мінська, де найчастіше фіксували пересування військової техніки російських окупантів.

 ГУР зазначає, що відключення користувачів від інтернету координують спецслужби.  

"Таким чином КГБ Білорусі та ФСБ Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки", – підсумували у ГУР. 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Ми – приватне розвідувальне управління. Антон Мотолько з "Білоруського гаюна"

Передісторія: 

  • Журналісти і волонтери регулярно фіксують переміщення російської техніки територією Білорусі. 
  • Багато разів у Білорусі помічали колони російської військової техніки з позначками "V", у яких рухались "Точки-У", БТРи, "Тигри", "КамАЗи", "Іскандери" бензовози тощо.
  • Також з території Білорусі злітали російські військові літаки і запускали ракети на територію України.

Теми: БілорусьінтернетРосіявійна
Головне сьогодні

ЄС може затвердити шостий пакет санкцій проти РФ 10 травня

Росія перекинула з Воронезької області в Україну 17 танків і 60 БМП – зведення

9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні – ЗМІ

Південь: ЗСУ знищили 122 російських загарбники

Санкції не будуть скасовані, поки Росія не підпише мирну угоду з Україною - Шольц

Путін попереджав Угорщину про напад на Україну, і та захотіла частину територій собі – Данілов

Усі новини...
Білорусь
Тихановська привезла в США докази військової агресії Лукашенка
Білорусь звинувачує Литву в таємному будівництві ядерних могильників
Лукашенко вирішив, що до Союзної держави РФ та Білорусі захочуть й інші країни
Останні новини
08:31
ЦРУ російською мовою розповіло, як безпечно вийти на контакт
07:56
Херсонщина: у Скадовську з’явився мобільний зв'язок – мер
07:43
Нема ознак військової допомоги Росії з боку третіх країн – Пентагон
07:42
ЄС може затвердити шостий пакет санкцій проти РФ 10 травня
07:31
"Найнижча форма расизму та брехні": Держдеп на слова Лаврова про Зеленського і євреїв
06:52
Росія перекинула з Воронезької області в Україну 17 танків і 60 БМП – зведення
06:24
Естонія може відкликати підписи під прикордонними договорами з Росією
05:56
Укрзалізниця призначила один евакуаційний потяг на 3 травня
05:34
Запоріжжя: у Бердянську ворог уточнює особисті дані місцевих жителів – ОВА
04:52
Польща пропонує ввести спеціальний податок на російські енергоносії
Усі новини...