Вступ до ЄС та локалізація: у Раді представили принципи плану відновлення України

У Комітеті з питань економічного розвитку ВР підтримали план економічного відновлення України і представили основні принципи, на яких він буде базуватися.

Про це повідомляє офіційний сайт українського парламенту, пише "Європейська правда".

Уряд, міністерство економіки, провідні експерти та бізнес-асоціації сьогодні працюють над планом економічного відновлення України і готові залучати громадський сектор до формування цього документу, йдеться у повідомленні.

План повинен передбачати 9 основних принципів, серед яких, поміж інших - повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки, отримання статусу кандидата, а потім повноправне членство в ЄС, налагодження логістичних маршрутів в західному напрямку, локалізація не менше 60% - у відновленні України будуть задіяні українські компанії та виробники.

Як зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко, для втілення в життя масштабних проєктів Україні потрібно розвивати партнерство з країнами Великої сімки та ЄС в режимі трансферу технологій і доступу до фінансових ресурсів.

Одним із ключових підходів може стати надання державами гарантій своїм компаніям для інвестування в Україну.

У Комітеті з питань економічного розвитку заявили, що цілковито підтримують як розробку зазначеного плану, так і принципи, які складають його основу.

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Як відомо, ЄС створює трастовий фонд солідарності для фінансування відбудови зруйнованої війною України. Країнам-членам було сказано, що вони повинні розраховувати на те, що потрібно буде покрити основну частину витрат.