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У Київській області зареєструвалися 240 тисяч переселенців: їм виплатять допомогу

Олена РощінаПонеділок, 2 травня 2022, 14:25

У Київську область із інших регіонів України через бойові дії прибули щонайменше 240 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Джерело :голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк

Пряма мова: "На Київщині зареєструвалися понад 240 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Найбільше вимушених переселенців – в Білоцерківському, Обухівському та Бориспільському районах. Це близько 150 тисяч людей. Серед них – літні люди та діти".

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Деталі: Внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути місце постійного проживання через бойові дії або окупацію з боку Росії, можуть отримати допомогу від держави в розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю та в розмірі 2000 гривень на кожну іншу особу. 

Із 1 травня допомогу будуть нараховуватися жителям із територій, які: є тимчасово окупованими, перебувають в оточенні (блокуванні), на яких ведуться активні бойові дії.

Станом на 27 квітня це територіальні громади 8 областей: Дніпропетровської (2 громади), Херсонської (49 громад), Харківської (51 громада), Миколаївської (4 громади), Донецької (усі 66 громад), Луганської (всі 37 громад), Одеської (1 громада) та Запорізької (49 громад) областей. Громади Донецької та Луганської областей перебувають у переліку в повному складі.

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Для отримання державної допомоги потрібно стати на облік в управліннях соціального захисту населення, отримати відповідну довідку та подати заяву.  

Від УП: У Києві станом на 28 квітня було зареєстровано понад 31,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої домівки через повномасштабне російське вторгненн.

Теми: Київська областьпереселенцівійнасоцвиплати
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