Грузія передає ЄС першу частину заповненого опитувальника щодо членства

Грузія у понеділок передає першу частину заповненого опитувальника, щоб отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомила президентка Грузії Саломе Гарібашвілі, пише "Європейська правда".

"Великий крок сьогодні, оскільки Грузія подає опитувальник щодо членства в ЄС, приєднуючись до України та Молдови. Це те, що поєднує наші три країни. Важливим є те, що наш народ був і залишається єдиним у цьому історичному процесі", - написала Гарібашвілі у Twitter.

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За словами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, роботу над першою частиною запитальника ЄС завершено, і заповнений документ буде передано послу ЄС у Грузії Карлу Харцелю.

Гарібашвілі повідомив, що ведеться робота над другою частиною опитувальника ЄС.

Молдова завершила заповнення опитувальника і вручила його послу ЄС в Кишиневі 22 квітня.

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Молдова і Грузія вирішили подати заявку на членство в ЄС слідом за Україною, яка пішла на цей крок після початку російського вторгнення.

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