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На Львівщині чоловік продав волонтерам підроблені пластини до бронежилетів

Катерина ТищенкоПонеділок, 2 травня 2022, 17:10
На Львівщині чоловік продав волонтерам підроблені пластини до бронежилетів
фото Нацполіції

На Львівщині поліція викрила оборудку з виготовленням та збутом неякісних пластин для бронежилетів.

Джерело: Нацполіція

 

Дослівно: "За даними поліцейських, у березні цього року мешканець Золочівського району отримав із закордону на потреби військових пластини відповідного стандарту для бронежилетів необхідного класу захисту. Замість того, аби передати ці пластини волонтерській організації, продав за 60 тисяч гривень.

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Надалі домовився про постачання цій організації ще 600 металевих пластин для бронежилетів вартістю 110 тисяч гривень. Однак чоловік, зважаючи на дефіцит на ринку металевих пластин, самостійно виготовив пробну партію зі 150 підроблених бронеплит, які реалізував волонтерській організації та отримав за них кошти".

Деталі: При перевірці якості отриманих пластин волонтери з’ясували, що вони не витримували пострілу кулі автоматичної зброї калібрів 5,45 і 7,62 мм та фактично не відповідали вимогам нормативів відповідного класу захисту.

Згідно з висновками експертного дослідження, бронепластини були виготовлені зі звичайного металу товщиною 8 мм, який прострілюється з автоматичної зброї і не гарантує безпеки при використанні.

ВІДЕО ДНЯ

На підставі отриманих доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне фігуранту може загрожувати до трьох років ув’язнення.

Теми: Львівщинавійнаполіція
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