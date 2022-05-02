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Кулеба назвав три фактори, від яких залежить перемога України у війні

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 17:13

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ключові фактори, від яких залежить перемога України у війні - санкції, допомога зброєю та наближення до членства у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з данським колегою Єппе Кофодом у Києві.

"Є три питання, від яких залежить перемога у цій війні - це санкції, зброя і перспектива членства України в Європейському Союзі", - заявив Дмитро Кулеба. 

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Він зазначив, що у санкціях проти Росії "не має бути жодних табу", та подякував Данії за те, що країна поділяє цю позицію, а також за те, що Копенгаген робить "усе що в його силах" у питанні надання зброї, як на двосторонньому рівні, так і підтримуючи колективні рішення.  

Глава МЗС окремо акцентував на питанні майбутнього членства у ЄС, зауваживши, що рішення Європи надавати або не надавати Україні перспективу членства буде важливим сигналом для Кремля.

"Ця війна проти України і всієї Європи триватиме до тих пір, поки Путін вважатиме, що Україну залишили на роздоріжжі. І саме тому ЄС має продовжити курс, який взяв після 24 лютого, і максимально сприяти євроінтеграції України. Найближче рішення яке ми очікуємо - надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Питання членства України в ЄС - це буквально питання війни та миру у Європі", - наголосив Дмитро Кулеба. 

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Теми: МЗСвійна
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