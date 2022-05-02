Харківщина: є загиблі й поранені, змінено час комендантської години

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинули 3 мешканців, 8 поранено, водночас ЗСУ проводять не одну успішну операцію.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "За добу окупанти завдали по Харкову 5 артилерійських обстрілів. Постраждали Салтівка, ХТЗ. По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка, Чугуїв.

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На жаль, загинули 3 людей, 8 мирних мешканців отримали поранення".

Деталі: Синєгубов також повідомив про бої, що тривають на Ізюмщині. Ворог намагається проводити наступальні дії у напрямках Барвінкового, але ЗСУ тримають позиції, тому спроби наступу окупантів успіхів не мають.

"Наші бійці проводять на сьогодні не одну успішну бойову операцію. Але поки що не про всі можемо говорити. Російські окупанти деморалізовані та відмовляються йти в бій", - зазначив голова ОВА.

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Він також повідомив, що з 2 травня в області змінюється час комендантської години – із 21.00 по 6.00 год. У цей час заборонено пересуватися містом пішки та транспортом.