У Фінляндії збирають підписи за позбавлення громадянства трьох російських олігархів

У Фінляндії ініціювали збір підписів за позбавлення громадянства російських олігархів Геннадія Тимченка та Бориса і Романа Ротенбергів, які є особами з близького оточення президента РФ Владіміра Путіна і потрапили під західні санкції за війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Петиція з’явилася на сервісі, який адмініструє Міністерство юстиції і через який громадяни з правом голосу можуть пропонувати зміни до законодавства і подібні ініціативи. Питання передають на розгляд парламенту, якщо ініціатива зібрала щонайменш 50 тисяч підписів протягом шести місяців.

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Автори ініціювали позбавлення громадянства Фінляндії осіб, які отримали паспорт країни за заявою та мають громадянство іншої країни і потрапили під санкції США, Британії або ЄС. Наразі у цих санкційних списках троє російських олігархів, які додатково мають громадянство Фінляндії - Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг та його син Роман Ротенберг.

Автори петиції аргументують, що санкції Заходу є свідченням того, що ці особи становлять загрозу для репутації та економіки Фінляндії.

"Багато журналістських розслідувань довели, що ці люди використовували Фінляндію для відмивання брудних путінських грошей, і вони не гідні залишатися громадянами цієї країни… У Фінляндії не було системи "золотих паспортів", але будь-який зв’язок з Путіним і його режимом - токсичний", - каже співавтор ініціативи Кирил Кириллов.

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За його словами, спершу вони планували створювати петицію конкретно проти Тимченка і Ротенбергів, але у Мін’юсті повернули петицію на доопрацювання, щоб її не можна було розцінити як образу честі і гідності.

Минулого тижня виконавча служба конфіскувала частку власності Тимченка у гельсінкській Hartwall Arena, одному з найвідоміших залів столиці.

Нагадаємо, Сейм Латвії підтримав запропоновані міністерством юстиції поправки до закону про громадянство, які забезпечують правову основу позбавлення громадянства Латвії осіб з множинним громадянством, які підтримують воєнні злочини.