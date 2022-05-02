У Фінляндії збирають підписи за позбавлення громадянства трьох російських олігархів

У Фінляндії ініціювали збір підписів за позбавлення громадянства російських олігархів Геннадія Тимченка та Бориса і Романа Ротенбергів, які є особами з близького оточення президента РФ Владіміра Путіна і потрапили під західні санкції за війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Петиція з’явилася на сервісі, який адмініструє Міністерство юстиції і через який громадяни з правом голосу можуть пропонувати зміни до законодавства і подібні ініціативи. Питання передають на розгляд парламенту, якщо ініціатива зібрала щонайменш 50 тисяч підписів протягом шести місяців.

Автори ініціювали позбавлення громадянства Фінляндії осіб, які отримали паспорт країни за заявою та мають громадянство іншої країни і потрапили під санкції США, Британії або ЄС. Наразі у цих санкційних списках троє російських олігархів, які додатково мають громадянство Фінляндії - Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг та його син Роман Ротенберг.

Автори петиції аргументують, що санкції Заходу є свідченням того, що ці особи становлять загрозу для репутації та економіки Фінляндії.

"Багато журналістських розслідувань довели, що ці люди використовували Фінляндію для відмивання брудних путінських грошей, і вони не гідні залишатися громадянами цієї країни… У Фінляндії не було системи "золотих паспортів", але будь-який зв’язок з Путіним і його режимом - токсичний", - каже співавтор ініціативи Кирил Кириллов.

За його словами, спершу вони планували створювати петицію конкретно проти Тимченка і Ротенбергів, але у Мін’юсті повернули петицію на доопрацювання, щоб її не можна було розцінити як образу честі і гідності.

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Минулого тижня виконавча служба конфіскувала частку власності Тимченка у гельсінкській Hartwall Arena, одному з найвідоміших залів столиці.

Нагадаємо, Сейм Латвії підтримав запропоновані міністерством юстиції поправки до закону про громадянство, які забезпечують правову основу позбавлення громадянства Латвії осіб з множинним громадянством, які підтримують воєнні злочини.