"Щодня гинуть до 100 захисників" Зеленський натякнув, що заборону на виїзд чоловіків не знімуть

Президент Володимир Зеленський наголосив, що петиція про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку має адресуватися не йому, а батькам полеглих воїнів.

Джерело: глава держави під час спільної з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції

Деталі: На сайті президента електронна петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Зеленський вказав на те, що петиція, в якій від президента хочуть, аби чоловікам у воєнний час було дозволено покинути країну – не до нього. Проте додав, що розгляне її, оскільки вона набрала необхідну кількість підписів громадян.

Пряма мова Зеленського: "Ви знаєте, я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція – до мене, а може, ця петиція повинна адресуватися до батьків тих воїнів, яких втратили через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто…

(Які) переважно (захищали) не своє місто, де народилися. Сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути на найскладнішому напрямку, на сході нашої держави, вони захищають нашу державу й нашу незалежність…"