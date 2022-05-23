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Померла дитина, яка попала під обстріл – її намагалися врятувати два тижні

Роман ПетренкоПонеділок, 23 травня 2022, 09:30

В реанімації Дніпра померла дитина з Привілля, яка потрапила під обстріл два тижні тому.

Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Facebook

Пряма мова Гайдая: "Ще 7 травня ворог накрив Привілля артилерією. 11-річну дівчинку із мінно-вибуховою травмою одразу госпіталізували до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні, де за життя дитини упродовж двох тижнів боролися кращі медики регіону.

На жаль, 22 травня її серце зупинилося".

Деталі: За словами глави ОДА, 22 травня також загинула жителька Лисичанська, у квартиру якої ввечері влучив російський снаряд.

Обстріл цього житлового кварталу був дуже щільним – пошкоджено одразу чотири будинки. Загалом в місті зафіксовані руйнування в 13 будинках.

Загалом за 22 травня на Луганщині ворог влучив у понад 70 об’єктів житлового фонду.

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Теми: Луганська областьдітивійнаРосія
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