На війні загинув призер "Ігор Нескорених"
Вівторок, 3 травня 2022, 00:32
У понеділок, 2 травня, загинув український захисник та призер минулорічних "Ігор Нескорених" Андрій Котовенко.
Джерело: син Котовенка Іван та Warrior Games: Team Ukraine у Facebook
Деталі: У коментарях до одного із постів син Котовенка уточнив, що батько загинув близько четвертої години ранку 2 травня.
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Передісторія:
- Котовенко був важко поранений у боях в районі донецького аеропорту. Після реабілітації займався спортом та представляв Україну на "Іграх Нескорених".
- У жовтні 2021 року виграв бронзову медаль у жимі лежачи, а в 2020 році виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи у Словаччині.
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