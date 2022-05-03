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На війні загинув призер "Ігор Нескорених"

Мазуренко Альона Вівторок, 3 травня 2022, 00:32

У понеділок, 2 травня, загинув український захисник та призер минулорічних "Ігор Нескорених" Андрій Котовенко.

Джерело: син Котовенка Іван та Warrior Games: Team Ukraine у Facebook

Деталі: У коментарях до одного із постів син Котовенка уточнив, що батько загинув близько четвертої години ранку 2 травня. 

 

Передісторія:

  • Котовенко був важко поранений у боях в районі донецького аеропорту. Після реабілітації займався спортом та представляв Україну на "Іграх Нескорених".
  • У жовтні 2021 року виграв бронзову медаль у жимі лежачи, а в 2020  році виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи у Словаччині.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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