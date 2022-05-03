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Після удару по Одесі 2 травня убитих росіянами дітей стало 220  

Олена РощінаВівторок, 3 травня 2022, 09:13

Станом на 3 травня понад 626 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації: за офіційними й неповними даними 220 дітей загинуло та понад 406 отримали поранення.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на документи ювенальних прокурорів

Деталі: 2 травня внаслідок ракетного обстрілу російською армією м. Одеса загинув хлопчик 14 років та отримала поранення 17-річна дівчина.

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За 68 днів війни найбільше дітей постраждало: у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 45, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській областях – 17, у м.Києві – 16, у Житомирській області – 15.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

 

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.

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Теми: війнадітиОдесаОфіс генпрокурора
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