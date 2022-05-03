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Главі МВС Британії може загрожувати позов за затримку з візами для українців

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 14:33

Міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател може бути притягнута до відповідальності через затримки у видачі віз українцям, які втікають від війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Потенційні спонсори програми "Дім для України" погрожують уряду груповим позовом від імені сотень українських біженців, які тижнями чекали, щоб приїхати до Британії.

Вони кажуть, що в обробці візових заявок, поданих у березні, мали місце "непомірні та необґрунтовані затримки".

Дані, зібрані потенційними спонсорами та опубліковані в інформаційному агентстві PA минулого тижня, показують, що щонайменше 800 українських біженців все ще чекають на візу після подачі заяв протягом перших двох тижнів після відкриття програми.

Раніше прем’єр Борис Джонсон визнав, що Велика Британія могла б діяти швидше, щоб допомогти українським біженцям, але став на захист зусиль Міністерства внутрішніх справ.

"Наразі видано 86 000 віз, 27 000 вже тут, і я хочу сказати "дякую", 27 000 – це багато, і це число швидко зростає, і я хочу віддати належне всім, хто допомагає піклуватися про українців", - сказав він.

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"Чи могли б ми зробити це швидше? Так, можливо, могли б", - зазначив британський прем’єр.

Теми: Велика БританіяМВСдипломатичні відносини
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