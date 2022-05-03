Зеленський закликав Албанію обмежити потік туристів з Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Албанію обмежити приїзд російських туристів.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у вівторок, виступаючи за допомогою відеозв'язку у парламенті Албанії.

"Я прошу вас закрити порти для російських суден та обмежити приїзд російських туристів, тому що ви ніколи не можете знати, хто приїхав до вас. Може, вбивці, які були у Бучі, може, кати Маріуполя, а може ті, хто працює на підрив вашої держави", - цитує Зеленського агентство "Інтерфакс-Україна".

"Наразі, коли в Європі готується шостий санкційний пакет, ми всі маємо наполягати на тому, що його частиною має стати нафтове ембарго, реальне блокування будь-яких схем, які Росія використовує, щоб обдурити світ та обійти санкції", - додав президент.

Зеленський наголосив, що російські банки мають бути повністю відключені від фінансової системи.

Він також закликав припинити торговельні відносини, "бо не сьогодні-завтра Росія може вдарити по вашому ринку і захоче від вас якихось політичних поступок".

Раніше президент Зеленський назвав подвійними стандартами підтримку Анкарою України і підготовку Туреччиною низки маршрутів для російського туризму.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: "Байрактари" та туристи з Росії: яку позицію зайняла Туреччина у нинішній війні