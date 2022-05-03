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Санду напередодні 9 травня закликала громадян до єдності

Вівторок, 3 травня 2022, 16:25

Президентка Молдови Мая Санду записала відеозвернення до громадян, у якому закликала до єдності та збереження миру.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

Санду зауважила, що за тиждень країна буде згадувати загиблих у Другій світовій війні і настання миру, та що 9 травня - також День Європи, яка об’єдналася, щоб зупинити війни на континенті, і забезпечила європейцям процвітання і прогрес.

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Вона додала, що неможливо ігнорувати реальність і те, що поруч з Молдовою йде війна, та наголосила, що зберегти мир в країні можливо за умови, що громадяни не дадуть роз’єднати суспільство. 

"Ми різні, але маємо жити разом, будувати майбутнє разом, у нашій країні. В мирі у Молдови є майбутнє… Мир залежить від нашої спроможності об’єднатися перед спільною загрозою. Мир залежить від нашої здатності не втрапити у пастку брехні і викликів", - заявила президентка, додавши, що матері з жодного міста Молдови не хочуть відправляти дітей на війну. 

Нагадаємо, останнім часом у Молдові загострилась ситуація через низку вибухів у Придністров’ї. Українська розвідка повідомила про підготовку Росією провокацій в невизнаному регіоні, щоб втягнути його у війну. 

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Додатково створила напругу заборона символіки на підтримку війни РФ проти України, у тому числі георгіївської стрічки. 

Автономний регіон Гагаузія прийняв закон, яким дозволяє її, всупереч національному законодавству, але в поліції Молдови обіцяють штрафувати усіх у разі недотримання заборони.

Читайте також: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

Теми: Молдова9 травня
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