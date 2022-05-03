У Словаччині ремонтуватимуть українську військову техніку
Вівторок, 3 травня 2022, 18:24
Українську військову техніку ремонтуватимуть та модернізуватимуть у Словаччині.
Це підтвердила речниця Міністерства оборони Мартіна Коваль Какащикова, пише "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.
У Міноборони Словаччини повідомили, що державно-акціонерне товариство "Конструкта-Дефенс" вже уклало контракт з українською стороною.
Реклама:
Раніше повідомлялося, що Чехія погодилася ремонтувати українські танки та бронетранспортери, пошкоджені під час бойових дій.
Чехія стала першою країною, яка поставила Україні танки – радянські Т-72, а також бойові машини піхоти БМП-1, які перебувають у її чинних резервах.
Нагадаємо, Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.
ВІДЕО ДНЯ