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У Словаччині ремонтуватимуть українську військову техніку

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 18:24

Українську військову техніку ремонтуватимуть та модернізуватимуть у Словаччині.

Це підтвердила речниця Міністерства оборони Мартіна Коваль Какащикова, пише "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

У Міноборони Словаччини повідомили, що державно-акціонерне товариство "Конструкта-Дефенс" вже уклало контракт з українською стороною.

Раніше повідомлялося, що Чехія погодилася ремонтувати українські танки та бронетранспортери, пошкоджені під час бойових дій. 

Чехія стала першою країною, яка поставила Україні танки – радянські Т-72, ​​а також бойові машини піхоти БМП-1, які перебувають у її чинних резервах. 

Нагадаємо, Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot. 

Теми: СловаччинаУкраїнавійназброя
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