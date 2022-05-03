Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 90 тисяч українських дітей прийняли до шкіл у Німеччині

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 20:05

Кількість дітей та молоді, які виїхали з України через війну та були прийняті до шкіл у Німеччині, значно зросла до майже 92 тисяч осіб.

Про це свідчать дані Міністерства освіти Німеччини, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Тижнем раніше кількість зареєстрованих учнів становила близько 65 тисяч.

У школах Баварії, де навчається близько 17 700 дітей та молоді, поки що найбільше біженців з України, далі йдуть Північний Рейн-Вестфалія з 14 700 осіб і Баден-Вюртемберг - 14 170.

Північний Рейн-Вестфалія повідомив про найбільшу кількість прибулих минулого тижня. Майже 6000 дітей та молоді було прийнято до навчальних закладів федеральної землі.

З початку російської війни поліція зареєструвала в Німеччині 400 632 біженців з України, переважно жінок, дітей та літніх людей.

 Оскільки українці можуть в’їхати в країну без візи, фактична кількість біженців, які звернулися за захистом до Німеччини, ймовірно, буде більшою.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСНімеччинабіженці
Головне сьогодні

В Україні після нападу РФ різко змінилося ставлення до 9 травня – опитування

Головний рабин Росії закликав Лаврова вибачитися за слова про Гітлера

фотоІнститут нацпам'яті запропонував гасло на 9 травня

У Драмтеатрі Маріуполя загинули 600 людей – ЗМІ

відеоСБУ публікує відео зізнання окупанта у вбивстві цивільних

Росіяни прорвалися на завод “Азовсталь” у Маріуполі – джерела

Усі новини...
ЄС
Глава Євроради переконаний, що ЄС домовиться про нафтові санкції проти Росії
Боррель анонсував відключення від SWIFT додаткових російських банків
У Раді Європи хочуть і далі використовувати російську мову попри вигнання РФ
Останні новини
18:58
Поблизу кордону на Харківщині росіяни зосередили до 40 гелікоптерів – Генштаб ЗСУ
18:52
Сійярто назвав умову, за якої Угорщина підтримає нафтове ембарго проти РФ
18:51
В Україні після нападу РФ різко змінилося ставлення до 9 травня – опитування
18:44
Абітурієнти зможуть зареєструватись на спрощене ЗНО ще у червні – Шкарлет
18:39
На Луганщині росіяни знищили або вивезли трирічний запас зерна
18:38
фотоНа Київщині за добу на мінах підірвалися троє людей
18:23
Австрія заявляє, що прискорена процедура вступу України в ЄС неможлива
18:10
Британія передає Україні ще одну партію мобільних електрогенераторів
18:04
відеоУ Харкові планували підірвати 10 кг тротилу – поліція
17:37
фотоНа складі GoodWine під Києвом знищили 1,6 мільйона пляшок вина
Усі новини...