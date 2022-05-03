Понад 90 тисяч українських дітей прийняли до шкіл у Німеччині

Кількість дітей та молоді, які виїхали з України через війну та були прийняті до шкіл у Німеччині, значно зросла до майже 92 тисяч осіб.

Про це свідчать дані Міністерства освіти Німеччини, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Тижнем раніше кількість зареєстрованих учнів становила близько 65 тисяч.

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У школах Баварії, де навчається близько 17 700 дітей та молоді, поки що найбільше біженців з України, далі йдуть Північний Рейн-Вестфалія з 14 700 осіб і Баден-Вюртемберг - 14 170.

Північний Рейн-Вестфалія повідомив про найбільшу кількість прибулих минулого тижня. Майже 6000 дітей та молоді було прийнято до навчальних закладів федеральної землі.

З початку російської війни поліція зареєструвала в Німеччині 400 632 біженців з України, переважно жінок, дітей та літніх людей.

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Оскільки українці можуть в’їхати в країну без візи, фактична кількість біженців, які звернулися за захистом до Німеччини, ймовірно, буде більшою.