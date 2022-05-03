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ЄС може відключити більше російських банків від SWIFT - Боррель

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 21:11

Європейська комісія працює над наступним пакетом санкцій проти Росії, спрямованих на відключення більшої кількості банків від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

"Неспровокована війна Росії проти України впливає на глобальну безпеку. Ми працюємо над 6-м пакетом санкцій, метою якого є відключення від SWIFT більшої кількості банків, складання списку суб'єктів дезінформації та боротьба з імпортом нафти. Ці заходи будуть представлені на затвердження Ради", – написав Боррель у Twitter.

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ЄС уже виключив кілька російських банків із SWIFT на початку березня. Проте блок не став накладати санкції на найбільші банки Росії, Сбербанк та Газпромбанк, оскільки ці два банки є основними каналами оплати за імпорт енергоносіїв із РФ.

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Блок намагається домовитися про заборону на постачання російської нафти та обмірковує способи забезпечення постачання газу після того, як минулого тижня Росія призупинила його постачання до Болгарії та Польщі.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що Євросоюз запровадить санкції проти нафтового сектору Росії.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що скоріш за все країни ЄС домовляться про відмову від російської нафти до кінця 2022 року

Водночас, обговорюється виняток із санкцій для Угорщини та Словаччини, які дуже залежать від імпорту нафти з Росії. 

Теми: ЄСсанкціїSWIFT
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