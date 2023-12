ЄС може відключити більше російських банків від SWIFT - Боррель

Європейська комісія працює над наступним пакетом санкцій проти Росії, спрямованих на відключення більшої кількості банків від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

"Неспровокована війна Росії проти України впливає на глобальну безпеку. Ми працюємо над 6-м пакетом санкцій, метою якого є відключення від SWIFT більшої кількості банків, складання списку суб'єктів дезінформації та боротьба з імпортом нафти. Ці заходи будуть представлені на затвердження Ради", – написав Боррель у Twitter.

