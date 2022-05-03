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У МЗС нагадали Папі Римському, хто відповідальний за війну

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 21:30
Папа Римський, фото AFP via Getty Images

У Міністерстві закордонних справ України обережно нагадали Папі Франциску, що єдиним винуватцем війни в Україні є Росія, та повторили запрошення для понтифіка відвідати Київ. 

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи інтерв’ю Папи Римського для італійської Corriere Della Sera пише "Європейська правда".

Він висловив подяку Папі Римському за те, що Україна залишається у центрі його уваги.

"Вдячні за зусилля Папи Римського зі встановлення справедливого миру та зупинення війни, яка жодним чином не була спровокована Україною, НАТО чи будь-якою іншою третьою стороною. І для Понтифіка, і для цілого світу зараз стало абсолютно очевидно, що ні Росія, ні особисто Путін не налаштовані на припинення кровопролиття на українській землі. 

Римський Понтифік констатував, що Москва проігнорувала всі заклики Ватикана до припинення війни. Натомість Україна підтверджує свою прихильність до діалогу та вчергове поновлює запрошення Святійшому Отцеві здійнити візит до Києва. Віримо, що добро неодмінно переможе зло. Закликаємо Святійшого Отця продовжувати молитися за українців та докладати зусиль заради миру в Україні", - заявив Олег Ніколенко.

Як повідомлялося, в інтерв’ю Папа Римський вперше публічно згадав Росію та Путіна, говорячи про війну. Він розповів про плани поїхати до Москви, якщо його погодяться прийняти. Понтифік, намагаючись зрозуміти мотиви Путіна, сказав, що можливо його спровокувала на агресію діяльність НАТО. 

Папа Франциск також розповів, як намагався говорити з російським патріархом Кирилом.

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Теми: Папа РимськийМЗСвійнаРосія
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