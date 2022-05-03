Німецькі винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем

Німецькі винищувачі Eurofighter, озброєні ракетами класу повітря-повітря, перехопили російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, 30 квітня російський Іл-20 перетнув міжнародний повітряний простір і попрямував до німецького острова Рюген у Балтійському морі.

Після цього було віддано наказ ідентифікувати російський літак у повітрі і по тривозі було піднято два винищувачі Eurofighter.

Німецькі винищувачі наблизились до російського літака і супроводжували у міжнародний повітряний простір.

"Це було зроблено спеціально, росіяни зазвичай так близько не підходять", - сказав співрозмовник видання у військових колах.

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