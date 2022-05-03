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Німецькі винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем

Вівторок, 3 травня 2022, 23:46

Німецькі винищувачі Eurofighter, озброєні ракетами класу повітря-повітря, перехопили російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, 30 квітня російський Іл-20 перетнув міжнародний повітряний простір і попрямував до німецького острова Рюген у Балтійському морі.

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Після цього було віддано наказ ідентифікувати російський літак у повітрі і по тривозі було піднято два винищувачі Eurofighter.

Німецькі винищувачі наблизились до російського літака і супроводжували у міжнародний повітряний простір.

"Це було зроблено спеціально, росіяни зазвичай так близько не підходять", - сказав співрозмовник видання у військових колах.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини таки вирішив поставити в Україну сім гаубиць Panzerhaubitzen 2000 зі складів Бундесверу. 

Минулого тижня федеральний уряд вперше схвалив експорт важкого озброєння безпосередньо з Німеччини: 50 зенітних самохідних установок Gepard.

Поставка основних бойових танків західного зразка, таких як Leopard, з Німеччини в Україну поки не планується.

Теми: НімеччинаРосія
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