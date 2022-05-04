Херсонщина: при обстрілі Високопілля поранило 6-річну дівчинку

2 травня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими смт. Високопілля Бериславського району Херсонської області та влучання двох снарядів у житловий будинок отримала тяжкі поранення 6-річна дівчинка.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів

Деталі: Загалом за 69 днів війни Росії проти України понад 627 дітей постраждали: за офіційними даними, 220 дітей загинули, 407 дітей отримали поранення. Ці цифри неостаточні і неповні, тому що інформація з окупованих територій та зон бойових дій недоступна.

За перевіреними даними станом на ранок 4 травня, найбільше дітей постраждали у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській областях – 17, у м.Києві – 16, у Житомирській області – 15.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.